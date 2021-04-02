Elazığ'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
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Elazığ'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Müdürlük konferans salonundaki etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü Otizm Spektrum Bozukluğu Birim Sorumlusu Uzman Doktor Pınar Tepe, otizme ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kurum bahçesinde devam eden etkinlikte, Vali Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık, kurum müdürleri ve eşleri, otizmli çocuklar ve aileleri, "Otizmliler mesleklerini kendileri belirleyebilir", "Otizm eksiklik değil farklılıktır" ve "Otizmin farkındayız onların yayındayız " yazılı dövizler açarak ve gökyüzüne mavi renkli balonlar uçurarak otizme dikkati çekti.

Daha sonra katılımcılar ve otizmli çocuklar avuç içlerini boyayarak "Otizmi fark et, yaşamı paylaş" yazılı afişin yer aldığı duvara el izlerini bıraktı.

Etkinlikte konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, otizmin tüm dünyada olduğu gibi ülkede de son yıllarda adının sıkça duyulan bir konu olduğunu belirtti.

Otizmde erken tanının büyük önem taşıdığını ve buna yönelik özel eğitimin otizmli çocuklarda büyük fark oluşturduğunu ifade eden Kenç, "Buradan özellikle topluma seslenmek istiyoruz, otizmli veya engelli bireylere sadece alilerinin destek olmasından ziyade bütün toplumun sahip çıkması gerekiyor. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına her yıl 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak etkinliklerle kutlanmaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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