Elazığ'da "Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi

21.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:00

Elazığ'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda ücretsiz solunum testi eşliğinde KOAH ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Koçyiğit, yaptığı açıklamada, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın, bu hastalığın kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini belirtti.

KOAH'ın nefes yollarında mikroplarla oluşmayan ve iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici, müzmin, tıkayıcı kronik bir akciğer hastalığı olduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Ancak hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulamak isteriz. Bu yıl 2O Kasım 2019 olarak belirlenen Dünya KOAH Günü'nde hedefimiz bu hastalığın ve ilişkili risk faktörlerinin her yıl daha fazla kişi tarafından bilinirliğinin artırılmasıdır. 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH görülmektedir. İnsanların, KOAH tanısı konulan bu hastalığa neden olan ve ilerlemesine yol açan sigarayı bırakmaları, sigara dumanı, zararlı toz, gaz, duman ve hava kirliliğinden uzak durmaları gerekir."

Koçyiğit, ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivite ve gerekirse akciğer rehabilitasyonu uygulanmasının hastaların günlük yaşamlarını daha kaliteli hale getirdiğini bildirdi.

Kaynak: AA