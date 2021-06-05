Elazığ'da Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Elazığ'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğiyle Aşağı Demirtaş konteyner kentte düzenlenen etkinlikte çocuklara, broşür, maske, kolonya, tohumlu kalem ve top hediye edildi, çevrenin ve doğanın önemi anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, burada yaptığı açıklamada, kurum olarak Elazığ'da çevre ile ilgili her konuda öncülük ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Sıfır Atık Projesine ilde 642 kurumun dahil edildiğini aktaran Şişecioğlu, şunları konuştu:

"Türkiye'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır. Bakanlığımız çevre ile ilgili son yıllarda bir çok projeye öncülük etmiştir. Bunun en başında Cumhurbaşkanımızın eşinin liderliğinde Sıfır Atık Projesi geliyor."

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Zuhal Ekmen de Dünya Çevre Gününe çeşitli etkinliklerle destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk