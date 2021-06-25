Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
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Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün, park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.

Elazığ'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsün, park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu'nun 25. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki 46 ADM 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan D.A. isimli şahsa ait 44 BJ 133 plakalı kamyona çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişide yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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