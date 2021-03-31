Elazığ'da DSİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu tesisleri için çalışmaları devam ediyor
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Elazığ'da DSİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu tesisleri için çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da DSİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu tesisleri için çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Elazığ'da mümbit toprakları su ile buluşturma, içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Elazığ'da mümbit toprakları su ile buluşturma, içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Kent merkezi ile merkeze bağlı Yazıkonak, Mollakendi, Yurtbaşı ve Akçakiraz beldeleri ile Palu ve Kovancılar ilçesinde içme ve kullanma suyunu karşılayacak olan Hamzabey Barajı ile Elazığ içme suyu isale hattının tamamlanarak hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçme suyu isale hattından branşmanla alınacak ham su arıtılarak Palu ilçesine 20 litre/saniye, Kovancılar ilçesine 25 litre/saniye olmak üzere ilçelerimize yılda 1,42 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temini sağlanacaktır. Yürütülen proje, Palu–Kovancılar İçme Suyu Projesi, Palu–Kovancılar İçme Suyu Tesisleri İnşaatı ve Palu–Kovancılar İçme Suyu Arıtma Tesisi işlerinden oluşmaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Palu ilçesinde yapılacak olan arıtma tesisinin ihalesinin 24 Şubat'ta gerçekleştirildiğini belirterek ihale sürecinin tamamlanmasına müteakip imalatlara başlanılacağını belirtti.

Yıldız, toplam 4 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisin tamamlanması ile Palu ve Kovancılar ilçelerinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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