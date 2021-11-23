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Elazığ'da drone destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da drone destekli trafik denetimi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma trafik ekiplerince trafik akışının yoğun olduğu ve trafik kazalarının yaşanabileceği bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi. Araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının meydana gelmemesi için drone destekli kontrollerin devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da drone destekli trafik denetimi

Elazığ'da drone destekli trafik denetimi

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