Elazığ'da dron destekli trafik uygulaması

Elazığ'da trafik ekipleri bayram öncesi dron destekli denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve dron destekli denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına sürücülerin yaptığı ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Trafik ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı