Elazığ'da dört kuşak öğretmeni yıllar sonra buluşturan okul

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da öğrencilerin organizasyonu ile dört kuşak öğretmen yıllar sonra bir okulda buluştu.

Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, kutsal görevleri ile yüzlerce öğrenci yetiştiren öğretmenlere nostalji yaşatmak istedi.

Öğrenciler yaptıkları programla, emekli 76 yaşındaki edebiyat öğretmeni Cemal Meral, öğrencisi 41 yaşındaki kimya öğretmeni Eralp Sarıkamış, öğrencisi 34 yaşındaki matematik öğretmeni Özge Çınar ve öğrencisi 26 yaşındaki rehber öğretmen Mete Bilir'i okullarında bir araya getirdi.

Hem öğrencileri hem de gençlerle bir araya gelen öğretmenler duygulu anlar yaşadı.

Okul koridorlarında gezen, sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen, kantinde çay içen öğretmenler geçmişi yad etti.

Büyük heyecan ve mutluluk yaşayan öğretmenler gençlerle tecrübelerini paylaştı.

"Öğrencilerimi gördükçe hayat buluyorum"

Emekli öğretmen Cemal Meral, AA muhabirine, mesleğe 1967 yılında başladığını, Türkiye'nin birçok ilinde görevini layıkıyla yaptığını söyledi.

Öğrencileri ve öğrencilerinin öğrencileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meral, "Yetiştirdiğim çok öğrencim var. O öğrencilerle iftihar ediyorum. Hayatımın en seçkin yerlerinde öğrencilerim yer alır. Her kademede her meslek grubunda öğrencilerim var. Öğrencilerimi gördükçe hayat buluyorum. 76 yaşındayım ama bu mesleğe gönül vermiş biri olarak her eğitim kurumuna girdiğim zaman sanki yeniden tazeleniyorum. ve orada hayat buluyorum." dedi.

Meral, çok güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Dört neslin bir araya gelmesi beni mutlu etti. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Bizim hayat kaynağımız öğrencilerdir. Uzun yıllar sonra yeniden böyle bir sınıfa girmek, yeniden hayat dolu gençlerle bir ortamda beraber olmak beni çok mutlu etti. Bu öğrencilere başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Ne mutlu bize ki geçmişini unutmayan öğrenciler yetiştiriyoruz"

Meral'in öğrencisi Eralp Sarıkamış da öğrencilerin gayretiyle 4 nesilden öğretmenler olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencilere teşekkür eden Sarıkamış, "Ne mutlu bize ki geçmişini unutmayan geleceğine de umutla yön veren öğrenciler yetiştiriyoruz. Bugün çok heyecanlandım. Çünkü hem bizleri yetiştiren, bizlere emek veren hocamızı hem de bizlerin emek verdiği öğrencilerimizle buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ın öğrencisi Özge Çınar ise çok güzel bir sürpriz yaşadıklarını anlatarak, dört nesil beraber zaman geçirdiklerini aktardı.

Çınar, "Yetiştirdiğimiz öğrencilerin ders anlattığını görünce daha çok mutlu oluyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çok mutlu olduk. Bu ilk program oldu. İnşallah bundan sonra her yıl böyle güzel programlar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları organizasyon ile bu buluşmayı sağlayan öğrencilerden Serhat Daşbilek, değerli öğretmenleri mutlu etmek istediklerini aktardı.

"Bizlere ilham kaynağı olan, bizlerin her daim yanında olan öğretmenlerimize bu sürprizi yapmayı düşündük. Arkadaşlarımız da bizlere destek oldu." ifadelerini kullanan Daşbilek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını belirtti.

