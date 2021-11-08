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Elazığ'da dört araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolunun 8'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonet ve üç araç peş peşe çarpıştı. Yaralanan ya da ölenin olmadığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan vatandaşlar tedbir amaçlı ambulanslarda kontrolden geçirildi. Jandarma kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Elazığ'da dört araç birbirine girdi

Elazığ'da dört araç birbirine girdi

Elazığ'da dört araç birbirine girdi

Elazığ'da dört araç birbirine girdi

Elazığ'da dört araç birbirine girdi

Elazığ'da dört araç birbirine girdi

Elazığ'da dört araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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