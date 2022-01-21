Elazığ'da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler sahip çıktı - Haberler
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Elazığ'da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler sahip çıktı

Elazığ'da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar altında donmak üzere olan yavru köpeği trafik polisleri kurtardı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar altında donmak üzere olan yavru köpeği trafik polisleri kurtardı. Polis kulübesine alınan köpek, elektrikli ısıtıcı ile ısındı.

Baskil'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde devriye görevi yapan trafik polisleri, kar altında kalan ve donmak üzere olan yavru köpeği fark etti. Yavru köpeği polis kulübesine götüren ekipler, elektrikli ısıtıcı açarak hayvanın ısınmasını sağladı. Polislerin duyarlılığı çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. - ELAZIĞ

Elazığ'da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler sahip çıktı

Elazığ'da donmak üzere olan yavru köpeğe polisler sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Elazığ, Baskil, kar, Yerel, Haber

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