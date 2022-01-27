ELAZIĞ'DA DONMAK ÜZERE OLAN 35 VATANDAŞI JANDARMA KURTARDI - Haberler
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ELAZIĞ'DA DONMAK ÜZERE OLAN 35 VATANDAŞI JANDARMA KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle Palu ve Karakoçan ilçesileri kırsal alanlarında mahsur kalan ve donmak üzere olan 35 vatandaşı kurtardı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle Palu ve Karakoçan ilçesileri kırsal alanlarında mahsur kalan ve donmak üzere olan 35 vatandaşı kurtardı.

Kar kalandığının 2 metreyi bulduğu Palu ve Karakoçan ilçelerinde yolda mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye Palu ve Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri yönlendirildi. Hava muhalefeti nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç ile 35 vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bölgeye giden ekipler, tipinin etkili olduğu Kayaönü köyü mevkiindeki donmaktan üzere olan vatandaşları alarak güvenli bölgeye götürdü. Sağlık sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolda kalan 6 otomobil ise askeri araçlarla çekildi.

ELAZIĞ'DA DONMAK ÜZERE OLAN 35 VATANDAŞI JANDARMA KURTARDI

ELAZIĞ'DA DONMAK ÜZERE OLAN 35 VATANDAŞI JANDARMA KURTARDI

ELAZIĞ'DA DONMAK ÜZERE OLAN 35 VATANDAŞI JANDARMA KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Karakoçan, Jandarma, Palu, kar, Güncel, Haber

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