Elazığ'da dolunayın görsel şöleni

12.01.2020 03:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 03:10

Elazığ'da dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.



2 gündür yurdun dört bir tarafında dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturuyor. Bir çok kentte olduğu gibi Elazığ semalarında dolunayın muhteşem görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.



Kent merkezine girişte kavşakta Çaydaçırayı simgeleyen heykellerle birlikte dolunay ayrı bir görsel şölen oluşturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA