Elazığ'da dolunayın görsel şöleni
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Elazığ'da dolunayın görsel şöleni

Elazığ'da dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.

12.01.2020 03:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 03:10
Elazığ'da dolunayın görsel şöleni

'da dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.


2 gündür yurdun dört bir tarafında dolunay izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturuyor. Bir çok kentte olduğu gibi Elazığ semalarında dolunayın muhteşem görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.


Kent merkezine girişte kavşakta Çaydaçırayı simgeleyen heykellerle birlikte dolunay ayrı bir görsel şölen oluşturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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