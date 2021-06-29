Elazığ'da dolu etkili oldu
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Elazığ'da dolu etkili oldu

Elazığ'da dolu etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, sağanak ve ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, meyve bahçeleri zarar gördü.

ELAZIĞ'da, sağanak ve ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, meyve bahçeleri zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dolu etkili oldu. Birçok kişi, doludan korunmak için iş yerlerine sığındı. Kent merkezindeki Sugözü Mahallesi'nde küçük çaplı su baskınlarına yol açan dolu nedeniyle meyve bahçeleri de zarar gördü.


Elazığ'da dolu etkili oldu
Elazığ'da dolu etkili oldu
Elazığ'da dolu etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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