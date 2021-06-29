Elazığ'da dolu etkili oldu

ELAZIĞ'da, sağanak ve ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, meyve bahçeleri zarar gördü.

ELAZIĞ'da, sağanak ve ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, meyve bahçeleri zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dolu etkili oldu. Birçok kişi, doludan korunmak için iş yerlerine sığındı. Kent merkezindeki Sugözü Mahallesi'nde küçük çaplı su baskınlarına yol açan dolu nedeniyle meyve bahçeleri de zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli