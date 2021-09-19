Elazığ'da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon direğe çarparak yan yattı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ş. idaresindeki 34 ER 3082 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Amelia Hamlin Yeliz Yeşilmen
Spor Marcao Fatih Terim Domagoj Vida Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:33:04. #1.11#