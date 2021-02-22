Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı

22.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:16
Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı

ELAZIĞ'ın Sugözü köyündeki dinlenme tesisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

ELAZIĞ'ın Sugözü köyündeki dinlenme tesisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Yangın, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Sugözü köyünde çıktı. Köyde bulunan sosyal tesise giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tesisi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tesisin içindeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı
Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı
Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Osman Özköylü Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 10:37:43. #1.14#
title