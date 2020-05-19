Elazığ'da dilencilik yapan 4 kişiye para cezası Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 748 lira idari para cezası kesildi.

Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 748 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek kamuya açık alanlarda para dilenmek suretiyle toplumun huzurunu bozanlara yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında ekipler, dilencilik yapan 4 dilenciyi tespit etti. 4 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 748 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA