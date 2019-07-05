Elazığ'da 'dilenci' operasyonu: 2'si yabancı 8 kişi yakalandı

ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.

Kent merkezindeki cami, hastane ve iş merkezi önlerinde dilencilik yapanlara yönelik Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu olan 8 kişi yakalandı. Dilencilik yaptığı belirlenen kişilerin üzerlerinde bulunan paralar, kayıt alına alındı. Yabancı uyruklu 2 dilenci ise kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Kaynak: DHA

- Elazığ