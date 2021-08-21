Elazığ'da dezavantajlı ailelerin çocuklarına sünnet düğünü yapıldı

Elazığ'da dezavantajlı ailelerden oluşan 11 çocuk için düzenlenen sünnet düğününde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Elazığ'da dezavantajlı ailelerden oluşan 11 çocuk için düzenlenen sünnet düğününde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları, kendi imkanları ile kentte daha önce yardımda bulundukları ailelerinin çocuklarının isteği üzerine Kültür Park'ta sünnet düğünü düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sünnet düğününde, geleneksel halk oyunları, Hacivat ve Karagöz, yüz boyama, palyaço gösteri yapılarak çocukların yüzleri güldürüldü.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, burada yaptığı konuşmada, çocukların bu özel gününe eşlik ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İnanç ve geleneklerden dolayı zamanı gelen her çocuğun sünnet olduğunu ifade eden Yırık, "Erkek çocuklarımızın hayatlarında bir kez yaşadığı ve bunu ileriki yıllarda övgü ile anlattığı bazen acılı bazen tatlı ama en sonunda 'iyi ki olmuşum' dediği çok özel bir gündür." dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yüreği temiz çocuklar için tertip edilen düğüne katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Erkek ve kız ayırımı yapmadan bütün çocukların sevilmesi gerektiğini aktaran Şerifoğulları, "Çocuklarımızı değerlerimizi anımsatan isimleri koymalıyız. Çocuklarımızı çok sevmeliyiz. Çocuklarımıza şefkat göstermeliyiz. ve yeri geldiğinde erkek çocuklarımızı sünnet ettirmeliyiz. Sünnet İslam ümmetinin şiarıdır. Dini bir vecibedir. Bu vesileyle sünnet olan çocuklarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Başkanı Murat Erdoğan, ihtiyacı olan 11 çocuğu dernek olarak sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk