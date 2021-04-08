Elazığ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Elazığ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Elazığ'da alçı yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Elazığ'da alçı yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Çevre Yolu kavşağında Bekir Ay idaresindeki 23 KA 918 plakalı alçı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tırdaki alçı torbaları yola saçıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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