Elazığ'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Elazığ'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LM 6133 plakalı tır, Elazığ- Bingöl kara yolunun Gülüşkür Köprüsü mevkisinde devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saman çuvallarının etrafa saçılmasıyla büyük bölümü trafiğe kapanan yolda ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Elazığ'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Şen - Güncel

Kovancılar, Jandarma, Bingöl, Elazığ, Güncel, Haber

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