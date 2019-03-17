Elazığ'da Devrilen Otomobilde Sıkışan Anne ile Oğlu Yaralandı
Elazığ'da, devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı.
Elazığ'da, devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Ekineken idaresindeki 23 AAR 121 plakalı otomobil Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yol ayrımında devrildi.
Sürücü ile annesi Aliye Ekineken araç içinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan anne ile oğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA