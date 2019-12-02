Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:32
Elazığ'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'den Elazığ'a giden (41) yönetimindeki 44 DE 040 plakalı kamyonet Keban İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Ercan Kaya (41)ile Ahmet Çopur (45), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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