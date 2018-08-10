Elazığ'da Devrilen Ekskavatörün Operatörü Öldü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Dedeyolu Barajı mevkisindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait dağlık arazideki ağaçlandırma sahasında teraslama çalışması yapan Osman Özüağ'ın (70) kullandığı ekskavatör, yaklaşık 300 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Ekskavatörün altında kalan operatör Özüağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ekskavatörün 3 parçaya ayrıldığı belirlendi.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dağlık alandan aşağı indirilen Özüağ'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.