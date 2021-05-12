Devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda M.F.A. idaresindeki 23 AAE 496 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçtakilerden 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk