Devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
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Devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda M.F.A. idaresindeki 23 AAE 496 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçtakilerden 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
Devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
Devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
Devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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