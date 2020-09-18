Elazığ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" Elazığ'da iki şehit ailesi ile iki gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Elazığ'da iki şehit ailesi ile iki gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik'te gerçekleştirilen törende, şehit Komiser Yardımcısı Burhan Gatfar ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan'ın aileleri ile gazi polis memuru Ümmügülsüm Dündar ve gazi Piyade Sözleşmeli Er Zülfü Özçelik'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu tarafından takdim edildi.

Törene 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: AA