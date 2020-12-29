Elazığ'da devasa görünümlü "Kulaklı Orman Baykuşu" bulundu

- Elazığ'da devasa görünümlü "Kulaklı Orman Baykuşu" bulundu

Bir kişinin bahçesinde bulunup ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen 1 metreyi geçen heybetli kanatları ile dikkat çeken "Kulaklı Orman Baykuşu" tedavi altına alındı

FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han:

-"Bu büyüklükte olmuyorlar, ilk defa bu kadar büyük bir 'Kulaklı Baykuş' geldi"

-" Görmemiz iyi oldu ama sağlıklı olması bizi daha çok sevindirdi"

ELAZIĞ - Elazığ'da bir bahçede devasa görüntüsü ve heybetli kanatları ile dikkat çeken nesli tükenme tehlikesi altında olan Kulaklı Orman Baykuşu bulunarak, tedavi altına alındı. Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ise," Bu büyüklükte olmuyorlar, ilk defa bu kadar büyük bir 'Kulaklı Baykuş' geldi"dedi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde bir kişi bahçesinde uçamayan büyük bir baykuş gördü. Bahçe sahibi ilk defa gördüğü baykuş için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafında alınan ve Kulaklı Orman Baykuşu olduğu belirlenen hayvan Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.Hayvan hastanesinde tedavi altına alınan büyüklüğü ve görünüşü ile dikkat çeken baykuşun bir travma sonucu uçamadığı belirlendi. Kanatlarının açıklığıyla 1 metreyi geçen ve vücudunda herhangi bir yaranın olmadığı öğrenilen baykuşun yapılan tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı aktarıldı.

Baykuş hakkında bilgi veren hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından Yazıkonak Beldesi'nde bir vatandaşın bahçesinde bulunmuş bir 'Kulaklı Orman Baykuş'u getirdiler. Küçük bir travma yaşamış. Kanatlarında veya herhangi bir yerinde yara izine rastlanmadık. Vatandaşımız da bulduğunda uçmuyor diye müdürlüğe bağlı ekiplerine teslim etmiş. Onlar da buraya getirdiler. Burada yaptığımız muayenesinde herhangi bir yarasının veya kırığının olmadığını gördük. Hayvan, gayet sağlıklı. Ekiplere teslim edip doğaya tekrar bırakacağız" dedi.

"İlk defa bu kadar büyük bir baykuş geldi"

Baykuşun şuan uçabildiğini aktaran Han, "Gayet hareketli ve genel durumu iyi durumda. Büyük bir ihtimalle yarın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne göndeririz. Bunların türü giderek azalmakta özellikle yaban hayvanlarımızın sayıları giderek düşmekte. Kaçak avcıların bunları yaralaması, bunların hayatlarını bitiriyor. Bir de bunlar yaban hayvanı olduğu için hastanelere, kapalı ortamlara getirildiği zaman strese giriyorlar ve bunların beslenmeleri çok zor oluyor. Bu yüzden de bunların sayıları giderek azalmakta. Bu büyüklükte olmuyorlar, ilk defa bu kadar büyük bir 'Kulaklı Baykuş' geldi. Görmemiz iyi oldu ama sağlıklı olması bizi daha çok sevindirdi. Bunların kendi doğalarında soyları tükenmeden, kaçak avcılar tarafından vurulmadan rahat bir şekilde yaşamalarını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ