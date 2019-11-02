Elazığ'da "Dev yatırım, 3 bin 500 kişiye iş"

02.11.2019 11:13

Elazığ'da Saka Holding tarafından, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 51 bin metre kare alanda inşasına başlanan ve yüzde 70 seviyesini gelinen 230 milyon lira maliyetli Tam Entegre Tekstil tesisinin tanıtımı yapıldı.



Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka'nın "Dünyada Türkiye'ye, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam" diyerek başladığı 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Tam Entegre Tekstil Tesisi'nin kurulması için Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar başlayarak yüzde 70 tamamlanma seviyesine geldi. İlk kısmı 51 bin metre kare alanda kurulan ve yüzde 70'i tamamlanan 230 milyon lira maliyetli tesisin lansmanı OSB Konferans salonunda yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı lansman da Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, ikinci kısımla birlikte 500 milyon liraya mal olması beklenen tesis alanının 91 bin metre kare alana çıkacağını ve yıllık ortalama 150 milyon dolar ihracat hedeflerinin olacağını bilgisini paylaştı.



"Çok kısa zamanda açılışını yapacağız"



Tesisin tamamlanması ile birlikte yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını dile aktaran SAKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, " Buranın yüzde 70'i bitmiş durumda. Çok kısa zamanda açılışını yapacağız. Burası ilk etapta 51 bin metre kare kapalı alan üzerine kuruldu. Entegrelerin devamında ikinci yatırımımız ise 40 bin metre kare alan civarında olacak. Toplamda 91 bin metre kare alan bir Entegre Tesisi inşa ediyoruz. Tabiri caizse burada bir şehir inşa ediyoruz. Çünkü burada çalışan sayısı 500 ile başlayıp 3 bin 500' e kadar çıkacaktır. Biz yatırım üstüne yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda yürümeye değil koşmaya geldik"dedi.



Dünyaya ihracat yapıyor



İlerleyen yıllarda çalışan sayısının 5 bin'den başlayarak 20 bine bile çıkabileceğini vurgulayan Saka, "Rusya'nın Moskova şehrinde kurmuş olduğumuz şirketlerle tüm Kafkaslara dağıtım ağlarıyla diğer ülkelere ihracat yapıyoruz. Avrupa ayağımız da merkezi İtalya olan şirketimiz üzerinden Almanya, İspanya, Polonya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok kısa zamanda Fas'ta bir Afrika genel merkezimizi kuracağız ve bu ağlar sayesinde tüm Afrika'ya ihracat gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Elazığ'dan 150 milyon dolarlık ihracat hedefi



Büyük ölçüde olan üretimlerini Elazığ'da gerçekleştireceklerinin de altını çizen Saka, "Burada üretim üssü olup kaliteli bir şekilde doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyata ve doğru malı üretme mantığıyla ihracatlarımızı gerçekleştireceğiz. Memleketimizde 150 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Bu şekilde ve bu doğru yolda ilerleyeceğiz, çalışacağız ve güçleneceğiz. Ekonomi ve refah seviyesi arttıkça terör biter" ifadelerini kullandı.



"Dünyada Türkiye'den başka yere yatırım yapmam, Türkiye'de de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam" sözüyle memleketine yatırım gerçekleştirdiğini de dile getiren Saka, lansmanını yaptıkları yatırımın değerinin yaklaşık 230 milyon lira olduğunu ancak devamında 40 milyon euroluk bir yatırım daha gerçekleştirilmesiyle bu rakamın 500 milyon liraya yükseleceğini kaydetti.



"Türkiye'nin önünü açacak projelerden birisi"



Yatırımın Elazığ'ın istihdam sorunu çözeceğini hatta çevre illere de hitap edeceğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise "Gerçekten Türkiye'nin önünü açacak projelerden birisi. 150 milyon dolar ihracat hedefliyor ki bu da Elazığ'ın yarı ihracatına tekabül ediyor. Dünyanın her yerine buradan mal gönderecek ve kendisi de dünya ölçeğinde bir marka çıkaracak. Bu açıdan gerçekten müthiş bir yatırım. Diğer yatırımların da buraya gelmesinde alt yapılık yapacak. O açıdan gerçekten kıymetli bir yatırım. Bu açıdan Saka Holding tekstilde Rusya ve Avrupa pazarında çok başarılı ve bilinen bir marka Afrika'ya da açılıyorlar. Ancak üretim merkezini Elazığ yapıyor. O açıdan hem yatırımcıya teşekkür ediyoruz. İlk etabını Aralık ayında açacak. Yatırımın da artık sonuçlanmaya başladığını üretime geçme aşamasına gelmesini görmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Lansman toplantısına Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Sermin Balık, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, OSB Başkanı Suat Öztürk, STK temsilciler, kurum amirleri, ve çok sayıda iş adamı ile davetli katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA