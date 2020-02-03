Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılıyor

03.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:34

Elazığ merkezde depremzedeler için oluşturulan ve ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda yürütülen çalışma devam ediyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı bir şekilde çalışıyor.

Depremzedelerin geçici barınmalarını sağlamak için, merkezde Elazığspor tesislerinin yanında oluşturulan ve tamamlandığında ilk etapta bin konteynerin kurulacağı alanda, çok sayıda iş makinesiyle zemin ve alt yapı çalışması yürütülüyor.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit ekipleri, şimdiye kadar binaların yüzde 60'ını inceledi.

Belirlenen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

"El ele sırt sırta vereceğiz bu işi atlatacağız"

Sürsürü Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yaşayan depremzedelerden Mehmet Ali Dağ, depremde yıkılan bina nedeniyle kendi evlerinin bulunduğu binanın da zarar gördüğünü söyledi.

Hasar tespit çalışmasında binalarının yıkılmasına karar verildiğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Çok şükür devletimiz yanımızda, her türlü imkanı bizim için seferber etti. Allah razı olsun, devletimiz var, gerekeni yapıyor. Halk olarak devletin yanındayız. El ele sırt sırta vereceğiz, bu işi atlatacağız. Hava fazla soğuk olduğu için bazen akrabalarda, komşularda bazen de çadırda kalıyoruz. Devletin sunduğu imkanlar iyi, hava soğuk olduğunda zorluk çekiyoruz."

Hakan Bahşi de depremde yıkılan Dilek Sitesinde oturduğunu, yaşadıkları deprem felaketinde komşularını ve yakınlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

"Allah devletimizden razı olsun. Bize yetiştiler, barınma, giyim, yiyecek olsun, yardım ettiler." diyen Bahşi, şöyle konuştu:

"Biz de bir şekilde sabredeceğiz, yaraları hep birlikte saracağız. AFAD ekibine teşekkür ediyorum. Bir aile gibi ihtiyacı olanlara hemen yetişiyorlar, bütün sıkıntılar gideriliyor. Hayırseverler geliyor. Allah hepsinden razı olsun."

"Devletten eşyalarımız için 30 bin lira aldık"

Raziye Özer ise Dilek Sitesi'nde oturduğunu ve deprem sırasında İzmir'de olduğunu belirterek, yakınlarının haber vermesiyle evlerinin yıkıldığını öğrendiğini dile getirdi.

Evde olmayanların kurtulduğunu ifade eden Özer, "Çadırdayız. Allah milletimizden, devletimizden razı olsun. Bize yardımda bulundular. Çadırın içi sıcak, battaniye, her şey var. Konteynerde bize yer verilirse seve seve giderim. Depremde eşyam kalmadı. Allah razı olsun devletten, eşyalarımız için 30 bin lira aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA