Elazığ'da konteyner kentlerde geçici barınan depremzedelere 5,5 ton hijyen kolisi yardımı yapıldı

Elazığ'da, Meslek Lisesi öğrencileri "Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında konteyner kentlerde geçici olarak barınan depremzede ailelere 5,5 ton el dezenfektanı ve temizlik ürünlerinden oluşan hijyen kolisi yardımında bulundu.

Elazığ'da, Meslek Lisesi öğrencileri "Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında konteyner kentlerde geçici olarak barınan depremzede ailelere 5,5 ton el dezenfektanı ve temizlik ürünlerinden oluşan hijyen kolisi yardımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince okulun Kimya Üretim Atölyesinde üretilen el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi hijyen ürünlerinin yer aldığı koliler, 65 yaş üstü depremzede ailelere ulaştırılıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 5,5 ton hijyen malzemesinin konteyner kentlerde geçici olarak barınan 65 yaş üstü depremzede ailelere dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Aşağı Demirtaş konteyner kentte hijyen malzemelerinin dağıtım programında, proje ile öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da maddi ve manevi yardımlar yaparak örnek bir toplum hizmeti faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Yapılan yardımların milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin güçlenmesini, yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağladığını ifade eden Gürtürk, şöyle dedi:

"Sosyal sorumluluk kapsamda gerçekleştirilen bu projeler, okullarımızda ve diğer meslek liselerimizde her geçen gün artarak devam ediyor. Daha önce de yaptığımız çalışmalarda ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın, boya badana, inşaat elektrik ve tesisat işleri olmak üzere bu çalışmalarımız artarak devam ediyor. Her geçen gün bu çalışmalarımız artarak devam edecek."

Gürtürk, ara eleman yetiştiren eğitim kurumları olmaktan çıkarak aranan eleman yetiştiren kurumlar haline gelen meslek liselerinin yeni düzenlemelerle öneminin her geçen gün artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Depremzede Nurten Çetin (77) de depremde oturdukları apartmanın ağır hasar görmesinden dolayı konteyner kentte kaldığını anlattı.

TOKİ tarafından yapılan yeni konutlarının teslim edilmesini beklediklerini, konteyner kentte kaldıkları süreçte devletin hayatlarını kolaylaştırmak için tüm kurumları ile her daim yanlarında olduğunu aktaran Çetin, "Allah devletimizden, milletimizden, herkesten razı olsun, kaza bela vermesin. Rabb'im yaktığı bu ateşi söndürsün milletimizin üzerinden, bizleri feraha kavuştursun inşallah." dedi.

Depremzede Sevgi Ülgün ise yapılan yardımlardan memnuniyet duyduklarını ve yaşadıkları felaketin ardından kendilerini hiç yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen