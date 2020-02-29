Elazığ'da depremzedelere psikososyal destek hizmeti devam ediyor

29.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:50

Elazığ'da, depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşam normale dönmeye başlarken, yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Abdullahpaşa Mahallesi'nde Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllülerinden oluşan psikolog ve uzmanlar, çadırda kalan depremzede ailelerle görüşüyor.

Depremzedelerin yaşananların etkisinden kurtulmaları için çabalayan gönüllüler, çocuklar için de oyun alanları oluşturuyor. Uzman ekipler tarafından yapılan görüşmelerle depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

Dernek üyesi psikolog Kasım Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren alanda depremzedelere hizmet verdiklerini söyledi.

Valilik yönlendirmesiyle enkaz alanlarındaki ailelerin yanında olduklarını ve onlara psikolojik destek sağladıklarını aktaran Taş, her bir bireyle ayrı ayrı ilgilendiklerini belirtti.

Çadırda kalan ailelere yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Kasım Taş, şunları söyledi:

"Çadırda kalan aileleri ziyaret ederek, onların temel ihtiyaçlara kavuşması için gerekli yardımlarda bulunduk. 35 kişilik bir ekiple sürekli sahadayız. Bugüne kadar 6 bin 500 kişiye ulaştık. Aileler konteynerlere taşınacaklar. Bu hizmetlerimiz konteyner kentlerde de devam edecek."

Kaynak: AA