Depremzedeler için yapılan 713 konut için kura çekildi

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 3. etaptaki 713 Konut için kura çekimi yapıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Abdullahpaşa Mahallesi'nde 3. etapta 713 konutun yapımı tamamlandı.

Konutların hak sahipleri İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.