ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN 493 KONUT İÇİN KURA ÇEKİMİ

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan 493 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kentte 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Sürsürü Mahallesi'nde yapılan 493 konut için İl Özel İdaresi binasında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Kura çekiminde konuşan Vali Toraman, "Noterimiz tarafından Sürsürü 2'nci Etap'taki konutlar için kura çekimi gerçekleştirildi. Başlangıçtan bugüne kadar kurasını çektiğimiz konut sayısı, böylece 17 bin 95'e ulaştı. Dolayısıyla yalnızca bu hafta içinde 1210 konutun kurasını çekiyoruz. Bugün itibarıyla kentsel dönüşüm alanları ile ilgili riskli alanlar ile ilgili olarak Sürsürü'de çekeceğimiz kura ile beraber Kızılay'daki kentsel dönüşüm alanı hariç Elazığ'daki bütün kentsel dönüşüm alanlarında inşa faaliyetlerini büyük ölçüde tamamlamış bulunuyoruz" dedi.