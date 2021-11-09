ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN 379 KONUT VE 99 İŞ YERİ İÇİN KURA ÇEKİMİ

ELAZIĞ'da geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 379 Konut ve 99 iş yeri için kura çekimi yapıldı.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından yaptırılan konut ve iş yerlerinin inşa çalışmaları sürüyor. Son olarak merkez mahallelerdeki iş yerlerinde hak sahibi 544 depremzede için yapılan 99 iş yerinin kurası çekildi. İlçe merkez mahallelerinden, bağlı köylerden hak sahibi olup yer seçimleri ilçe merkezine yapılan ve merkez Hicret Mahallesi'nden hak sahipleri için kura çekimi yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü'nde 379 konut ve 99 iş yeri için kura çekimi noter huzurunda yapıldı. Kuranın ardından hak sahibi olan vatandaşlara ileriki günlerde konut ve iş yerlerinin teslim edilmesi hedefleniyor.