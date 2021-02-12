Elazığ'da depremzedeler için yapılan 167 konut için kura çekildi

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Zafran Mahallesi'nde inşa edilen 167 konutun kura çekimi yapıldı.