Elazığ'da, depremzede öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu Elazığ'da, depremzede öğrenciler için EBA destek noktası kurulduELAZIĞ'daki depremin ardından aileleriyle birlikte konteyner kentte yerleşen öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek merkezi kuruldu.

Elazığ'da, depremzede öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu

ELAZIĞ'daki depremin ardından aileleriyle birlikte konteyner kentte yerleşen öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek merkezi kuruldu.

Elazığ'da, yeni eğitim yılı koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hayata geçirilen EBA'ya erişimi olmayan öğrenciler için destekler de sürüyor. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce EBA destek merkezi kuruldu. Destek merkezinde incelemede bulunan Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, kent genelinde 90 destek noktasının hizmete girmesi hedeflendiğini söyledi. Gürtürk, "Evinde televizyonu, interneti ve telefonu olmayan öğrencilerimiz EBA destek noktasına gelerek burada EBA TV'de, yapılan canlı yayınları, uzaktan yapılan eğitimlerini alabilecekler. Burada öğretmenlerimizin ve yöneticilerin nezaretinde en güzel şekilde dersleri ve uygulamaları görmüş olacaklar. Özellikle interneti, televizyonu ve bilgisayarı olmayan çocuklar EBA destek noktalarından her türlü erişilebilirlik kendilerine sağlanacak" dedi.

Kaynak: DHA