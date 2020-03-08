Elazığ'da depremzede kadınlar düzenlenen etkinlikte moral buldu Elazığ'da konteyner yerleşim alanlarında kalan depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte moral buldu.

Elazığ'da konteyner yerleşim alanlarında kalan depremzede kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte moral buldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesince merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için aileleri ile Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteynerlerde yaşayan depremzede kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Konteyner yerleşim alanında kurulan çadırdaki programa katılan kadınlara kurum yetkilileri tarafından karanfil ve şal, çocuklara çeşitli hediyeler verildi, uzmanlarca psikososyal destekte bulunuldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, yaptığı açıklamada, toplumların ana omurgasını oluşturan, gelecek nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayan kadınların sadece 8 Mart'ta değil, daha çok hatırlanması gerektiğini belirtti.



Bu anlamlı günde depremzede kadınları da unutmadıklarını ifade eden Küçükyurt, "Deprem felaketinden özellikle çocuklarımız ve kadınlarımız psikolojik ve sosyal anlamda yıprandı. Kadınlarımızın yaşadığı travmayı biraz daha hafifletmek, biraz daha moral motivasyonlarını yükseltmek, psikososyal destek de bulunmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen de kadınlara bir nebze de olsa moral vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mahiper Karadeniz ise depremde evlerinin, hasar gördüğü için yıkıldığını, devletin desteğiyle hayata tutunduklarını dile getirdi.



Yaşadıkları afetten dolayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdiklerini vurgulayan Karadeniz, "Her şeye rağmen mutlu olmaya çalışıyoruz, hayat depremden ibaret değil, hepimiz güçlü olacağız, direneceğiz. Hayata tutunmak lazım, bırakmakla olmuyor." ifadelerini kullandı.

Refika Zengin de bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA