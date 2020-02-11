Elazığ'da depremzede çocukların yüzü geleneksel oyunlarla gülüyor
Elazığ'da polis ekipleri, geleneksel oyunlar ile depremzede çocukların yüzünü güldürüyor.
Elazığ'da polis ekipleri, geleneksel oyunlar ile depremzede çocukların yüzünü güldürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakiraz beldesindeki Akçakiraz İlkokulunda polis ekiplerince, depremzede çocuklara geleneksel oyunlar oynatılarak eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.
Çuval yarışı, ip çekme, yakan top gibi oyunlarla depremin olumsuz etkilerini unutarak hoşça vakit geçiren çocukların güzü güldü.
Depremzede çocukların yaşadıkları korku ve panik duygusundan bir an önce çıkabilmelerine yönelik etkinliklere devam edileceği bildirildi.