Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

21.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:08

Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyetinin iş birliğinde yetim ve muhacir çocuklara depremden sonra psikososyal destek etkinliği yapılmaya devam ediyor.

Depremden etkilenen öğrenci ve ailelere yönelik bir alışveriş merkezinde etkinlik yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada yaptığı konuşmada, il genelinde deprem sonrası psikososyal destek faaliyetlerini artırdıklarını, İlim Yayma Cemiyetinin gerçekleştirdiği bu faaliyetin de önemli olduğunu söyledi.



İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Bayan Sorumlusu Nevruz Demir Bayer ise amaçlarının deprem sonrası öğrencileri mutlu ederek depremin etkilerini üzerilerinde atmak olduğunu bildirdi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA