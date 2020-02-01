Elazığ'da depremzede çocuklara moral etkinliği

01.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:41

Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.



24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6.8'lik depremin ardından evleri yıkılan ve hasar alan vatandaşlar AFAD ve Kızılay'ın kurduğu çadırkentlerin yanı sıra spor salonlarında kalmaya başlamıştı. Deprem zede çocuklarının yüzlerinin gülmesi için Gençlik ve Spor ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle Yakup Kılıç Çok Amaçlı Spor Salonunda 'Geliyoruz Çocuklar' etkinliği düzenlendi. 100'ü aşkın çocukla bir araya gelen gönüllü ve görevliler, şarkılar eşliğinde oyunlar oynatarak onların yüzünün gülmesini sağladı.



Etkinlik hakkında bilgi veren Psikososyal destek Elazığ İl Koordinatörü Cemre Şeyma Kapu, "Bakanlığımızı sosyal ve genel müdürlüğü tarafından oyuncak kaynağının doğru ve adil bir şekilde dağıtılması için buradayız. Psikososyal deprem grubu olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm vatandaşlarımıza 7/24 hizmet süresine dayanarak psikososyal destek hizmeti vermekteyiz" dedi.



Etkinlik düzenlediklerini anımsatan Gençlik Lideri Uğur Altuntaş, "Elazığ'da geçtiğimiz hafta yaşanan 6.8'lik deprem söz konusu oldu. Bu depremden ciddi manada etkilenen çocuklarımız var. Gençlik ve spor bakanlığımıza bağlı tesislerimizde ağırladığımız misafirlerimiz var bu misafirimizin çocuklarını bugün bir araya geldik. 100'ü aşkın çocuğa burada oyunlar, şarkılar, yüz boyama yapıyoruz. Depremin olduğu akşamdan itibaren sahadayız. Gençlik merkezlerimiz 7/24 açıktır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA