Elazığ'da depremzede çocuklara doğal terapi

01.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:15

Elazığ'da meydana gelen depremde çadırkentlerde yaşayan çocuklara yönelik doğal terapi etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören ve çadırkentte yaşayan depremzede ailelerin çocuklarına özel Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal destek ekipleri tarafından etkinlik düzenlendi. Sosyal iyileştirici etkinlikler kapsamında çok sayıda çocuk merkeze bağlı Çakmak Tepe mesire alanında götürüldü. Çocuklarla doğa yürüyüşü yapılıp, hayvanlara yem bırakılmasının ardından sucuk ekmek ikramında bulunuldu. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Depremden etkilenen çocukları o bölgeden uzaklaştırarak kır tesislerine getirdiklerini ifade eden Çocuk Hakları İl Koordinatörü Ahmet Can, "Burada çocuklarımız ile doğa yürüyüşü, doğa ile iç içe yaşamaları için etkinlikler yaptırdık. Hayvan sevgisini yaşatmak için doğaya yem bıraktılar. Sosyal uyum projesi kapsamında Türk ve yabancı uyruklu çocukları burada kaynaşmalarını ve birlik ve beraberliklerini sağlanmasını gerçekleştirmek istedik. Bu sürede psikososyal destek ve sosyal iyileştirme sürecinde çocuklara yararlı olma kapsamında depremin yaşandığı bölgede özellikle çadır bölgesinden, o psikolojiden biraz daha uzaklaştırmak. Buraya getirerek farklı bir etkinlik yaptık. Bu etkinliklerimiz hep devam edecek. Sadece bugün ile kalamayacak" dedi.

Evleri yıkıldığı için çadırkentte yaşadıklarını belirten depremzede çocuklar ise, doğa yürüyüşü, piknik yaptıklarını, hayvanlara yem verdiklerini aktararak, eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA