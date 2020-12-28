Elazığ'da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti
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Elazığ'da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti

28.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:26

Elazığ'da dün yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depreme ait yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ'da dün yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depreme ait yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Dün Elazığ'da 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili sahada çalışmalar sürerken, bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de avize dükkanında bulunan avizelerin şiddetli bir şekilde sallandığı yer aldı. Ayrıca bir büyükbaş çiftliğinin güvenlik kamerası da deprem anında ineklerin tedirgin hali görüntülendi.

Kentte meydana gelen deprem nedeniyle bazı evlerde hasarlar oluşurken, 68 kişi de hastanelere başvurmuştu.

(İHA)

Elazığ'da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti
Elazığ'da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti
Elazığ'da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti
Elazığ'da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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