Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı (2)
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Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı (2)

Aziz Gül Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin okula gelmesi Öğretmenin öğrencilere açıklama yapması Okulun koridoru ve sınıftan görüntü Öğrencilerden Yusuf Öz'un açıklamaları Civan Seve'nin açıklamaları Belinay Şener'in açıklamaları ELAZIĞ - Elazığ'da deprem nedeniyle verilen üç hafta...

24.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:43
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı (2)

Aziz Gül Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin okula gelmesi

Öğretmenin öğrencilere açıklama yapması

Okulun koridoru ve sınıftan görüntü

Öğrencilerden Yusuf Öz'un açıklamaları

Civan Seve'nin açıklamaları

Belinay Şener'in açıklamaları - 'da nedeniyle verilen üç hafta aranın ardından öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı (2)
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