Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı (2)
Aziz Gül Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin okula gelmesi Öğretmenin öğrencilere açıklama yapması Okulun koridoru ve sınıftan görüntü Öğrencilerden Yusuf Öz'un açıklamaları Civan Seve'nin açıklamaları Belinay Şener'in açıklamaları ELAZIĞ - Elazığ'da deprem nedeniyle verilen üç hafta...
Aziz Gül Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin okula gelmesi
Öğretmenin öğrencilere açıklama yapması
Okulun koridoru ve sınıftan görüntü
Öğrencilerden Yusuf Öz'un açıklamaları
Civan Seve'nin açıklamaları
Belinay Şener'in açıklamaları ELAZIĞ - Elazığ'da deprem nedeniyle verilen üç hafta aranın ardından öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. (2)