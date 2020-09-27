Elazığ'da depremin ardından 410 bin metrekarelik enkaz kaldırıldı
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Elazığ'da depremin ardından 410 bin metrekarelik enkaz kaldırıldı

27.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:21
Elazığ'da depremin ardından 410 bin metrekarelik enkaz kaldırıldı

ELAZIĞ'da, 6.8'lik deprem sonrası yıkılan binaların ardından ortaya çıkan hafriyatın kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

ELAZIĞ'da, 6.8'lik deprem sonrası yıkılan binaların ardından ortaya çıkan hafriyatın kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce 410 bin metrekarelik alandan enkaz kaldırdı. Vali Erkaya Yırık, kısa zamanda enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanacağını belirterek, "Son 2 ayda İl Özel İdare'nin sorumluluğundaki 436 bin metrekarelik enkazın 410 bin metrekaresi kaldırıldı" dedi.

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor. İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında 410 bin metrekarelik alan tamamlandı. Toplam 436 bin metrekarelik enkaz alanının olduğunu söyleyen Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kısa zamanda enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanacağını açıkladı. Vali Yırık, "İl Özel İdare'miz, il merkezi ve Sivrice ilçemizde enkazları kaldırabilmek için gerek kendi imkanlarıyla gerekse kiraladığı iş makineleriyle birlikte yıkım işlemlerini hızlı bir şekilde başlattı. Son 2 ay içinde Özel İdare'nin sorumluluğunda olan 436 bin metrekarelik enkazın 410 bin metrekaresi yıkıldı. Bunlar yapılırken vatandaşımızın tozdan ve gürültüden etkilenmemesi için müsteciller tüm tedbirleri Özel İdare sorumluluğunda alıyorlar ve vatandaşımızın deprem sonrası oluşan çevresel olumsuzluklar, sosyal ve psikolojik olumsuzlukların ortadan kaldırılması çalışma sürdürülüyor. Bu çalışmalar yıkım anlamında son aşamaya geldi, yüzde 5- 6'lık kısım kaldı. Ondan sonra gerek kentsel dönüşüm gerekse TOKİ'nin yapacağı ihalelere hazırlık anlamı taşıyor" diye konuştu. 


Elazığ'da depremin ardından 410 bin metrekarelik enkaz kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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