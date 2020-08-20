Elazığ'da depremde ağır hasar gören binaları yıkan firmalar uyarıldı Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımına ilişkin şikayetler üzerine firma yetkililerine uyarı yapıldı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımına ilişkin şikayetler üzerine firma yetkililerine uyarı yapıldı.

İl Özel İdaresi, vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler üzerine kentte Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen konutların yıkımını gerçekleştiren firma yetkilileri ile toplantı düzenledi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yıkım esnasında dikkat edilmesi gereken konular firma yetkilileri ile paylaşılarak uyarılarda bulunuldu.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş başkanlığında düzenlenen toplantıda şu kararlar alındı:

"Kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı işlemleri bitirilmeden yıkımlara başlanmayacak, elektrik ve gaz kesimleri yapıldıktan sonra yıkımlara başlanılacak. Yıkım yapılacak alan içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemi alınarak sokak başlarında firma yetkilisi bulundurulup vatandaşların ve araçların yıkım alanına girmesi engellenecektir. Bitişik nizamdaki yapıların yıkımında yan binalarda oturan vatandaşlar uyarılıp evlerinin boşaltılması ve bina sakinleri dışarı çıkarılmadan yıkıma başlanılmaması, makas operatörlerinin bitişik nizam olan yerlerde çok daha yavaş ve nizami olarak iş makinesini kontrol edip yan binalara zarar vermeden çalışacak. Demir ayıklama enkaz üzerinde yapılacak, gerekli durumlarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılıp vatandaşın uzun süre rahatsız edilmemesi sağlanacak."

Kaynak: AA