Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane bahçesi ve içerisinde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği, yaşanan deprem sonrası hastanenin yoğun bakım kısmında meydana gelen yangına müdahale edildi.

Tatbikatta, içerideki hastalar güvenli yerlere tahliyesi yapılırken, yangına bağlı olarak içeride kalan hastalar ise hastane terasında halat sistemi ile ekiplerce indirildi.

Hastalar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

Daha sonra yaralılar için UMKE tarafından hastane bahçesinde çadır kurularak hastalara müdahale edildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, kentin deprem bölgesinde olduğu için tatbikat yaptıklarını söyledi.

150 kişilik ekip ile başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini aktaran Keleş, depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinmediği, yarın afet olacakmış gibi hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Geçen yıl kentin ciddi bir deprem yaşadığını anımsatan Keleş, "Onun acılarını yaşadık. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Tatbikatın amacı insanlarımıza en iyi şekilde müdahale edebilmek. Tüm ayrıntıları düşünülerek bu tatbikat gerçekleşti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk