Elazığ'da deprem - Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada arama kurtarma çalışmaları
Sürsürü Mahallesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
25.01.2020 07:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 07:22
Sürsürü Mahallesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarından görüntüler ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Elazığ Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA