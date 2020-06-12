Elazığ'da deprem sonrası 2 bin 131 aile konteyner evlerde yaşamaya başladı
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Elazığ'da deprem sonrası 2 bin 131 aile konteyner evlerde yaşamaya başladı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası kurulan 4 geçici barınma merkezi ile köylere ulaştırılan 467 konteynerde 2 bin 131 aile yaşamaya başladı.

Elazığ'da deprem sonrası 2 bin 131 aile konteyner evlerde yaşamaya başladı
12.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:15

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası kurulan 4 geçici barınma merkezi ile köylere ulaştırılan 467 konteynerde 2 bin 131 aile yaşamaya başladı. Ayrıca, depremzedelere şu ana kadar 105 milyonu nakdi olmak üzere 550 milyon lira üzerinde yardım yapıldığı bildirildi.

Sivrice merkezli meydana gelen ve Elazığ ile Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce evin ise ağır hasar görmesine neden olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda deprem sonrası kent merkezinde Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş bölgesi ile Sivrice ilçesinde 2 bin 584 konteynerden oluşan geçici barınma merkezleri kuruldu. Belde ve köylerde ise evleri hasar görenler için 467 konteyner ev ulaştırıldı. Toplamda 3 bin 51 ailenin geçici olarak kalabileceği konteyner evlere şu ana kadar ise 467'si köy ve beldelerde olmak üzere 2 bin 131 aile yerleştirildi. 2 bin 131 aileden oluşan yaklaşık 6 bin 500 kişinin, bugüne kadar ihtiyaçlarının tamamının karşılandığı bildirildi.

NAKDİ YARDIM 105, TOPLAM YARDIM 550 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan, deprem sonrasında depremzedelere yardım ve destekler ise sürüyor. Şu ana kadar Valilik koordinesinde AFAD Başkanlığı tarafından 71 milyon, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 13 milyon 441 bin TL, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ise 20 milyon 975 bin lira olmak üzere toplamda 105 milyon 425 bin TL nakdi yardım yapıldığı açıklandı. Nakdi ve ayni yardım toplamının ise 550 milyon lirayı aştığı kaydedildi.

KONTEYNER KENTLERDE YAŞAM NORMALE DÖNDÜ

Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde de hayat normale dönmeye başladı. Aileler günlük yaşamlarını sürdürürken, çocuklar da merkez içinde kurulan parklarda oynayarak vakit geçirmeye başladı.

2,5 aydır konteyner kentte yaşayan 2 çocuk annesi Demet Ertürk, "Çocuğumla eşimle beraber burada kalıyorum. En azından başımızı sokabileceğimiz bir yer var. Burası olmasa biz nereye gidecektik. Asgari ücrete çalışanlarız. Hem kira verip hem de çocuklarımı geçindiremezdim. Çocuklarımız ve bizim güvenliğimiz acısından çok iyi bir yer. Çocuklarımız için oyun parkları var. Araba çarpma sıkıntısı yok. Burada bisiklet sürüyorlar. Güvenlik konusunda çok iyi bir yer" dedi.

Zamanlarını geçirdiklerini aktaran depremzede çocuklardan Yunus Yılmaz ise, "Parklar ve eğleneceğimiz yerler var. Birçok da arkadaşım var. Futbol oynayarak bisiklet sürüyorum. EBA TV'de derslerimi dinliyorum test çözüp ders çalışıyorum" diye konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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