Elazığ'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

27.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:04

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

Kaynak: AA