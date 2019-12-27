Elazığ'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi
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Elazığ'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.

27.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:04
Elazığ'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

Kaynak: AA
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