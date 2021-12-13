Elazığ'da deprem mi oldu? 13 Aralık Elazığ nerede deprem oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 13 Aralık 2021 Pazartesi günü deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Erzurum'da deprem mi oldu? 13 Aralık Pazartesi Elazığ'da nerede deprem oldu? Elazığ depremi merkez üssü neresi? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün Elazığ'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu?
Son dakika gelen haberler e göre Elazığ, 12 dakika arayla 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki depremle sarsıldı.Depremin ardından vatandaşlar, Elazığ'da deprem mi oldu? 13 Aralık Pazartesi Elazığ'da nerede deprem oldu? Elazığ depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.
Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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