Elazığ'da deprem mi oldu? 13 Aralık Elazığ nerede deprem oldu? Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika gelen haberler e göre Elazığ, 12 dakika arayla 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki depremle sarsıldı.Depremin ardından vatandaşlar, Elazığ'da deprem mi oldu? 13 Aralık Pazartesi Elazığ'da nerede deprem oldu? Elazığ depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

12 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ SARSINTI

Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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