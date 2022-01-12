Elazığ'da deprem mi oldu? 12 Ocak Çarşamba Elazığ Palu'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

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ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU? (12 OCAK ÇARŞAMBA 2022)

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

PALU'DA DEPREM Mİ OLDU? DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bu depremin ardından bir sarsıntı da gece saatlerinde Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 14 KİLOMETRE

Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...